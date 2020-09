Fim de semana traz lives de Cleo, Wesley Safadão e muito mais

Rio - Infelizmente, após seis meses, a pandemia do novo coronavírus continua fazendo quase mil vítimas todos os dias no país. Mas, por mais difícil que seja, o entretenimento tem papel importante neste cenário desolador. As lives, consagradas como principal alternativa de diversão em tempos de isolamento social, cumprem o papel de distrair o público da difícil realidade. E, para ajudar nessa tarefa, o que não faltam são opções para todos os gostos.

Hoje mesmo acontece o show da rapper Drik Barbosa, que marca a abertura do Festival Favela em Casa - SP. A atração será transmitida às 19h, no Youtube do Sesc de São Paulo. Logo depois, às 20h30, acontece a super live de Orlando Morais. O compositor contará com convidados especiais como Seu Jorge e Margareth Menezes, além das filhas e também cantoras Cleo, Antonia Morais e Ana Morais, frutos do relacionamento com Gloria Pires.

Os ingressos para a apresentação, que será exibida na plataforma ShowIn, custam R$ 9. O valor, no entanto, será completamente destinado à campanha Show de Solidariedade, que apoia músicos, técnicos e profissionais do universo artístico em dificuldades financeiras.

Presença sertaneja

Ritmo mais popular no país, o sertanejo também é figurinha certa nas lives de fim semana. Muito aguardada pelos fãs, a live de Gusttavo Lima e Daniel foi remarcada para a próxima semana, mas algumas opções estão mais que confirmadas. Wesley Safadão e Bruno e Marrone prometem uma festa animada amanhã, às 20h. Além deles, Fernando e Sorocaba se apresentam, às 16h30, no domingo.

Programação infantil

Mas a diversão não é exclusividade dos adultos. Entediadas em casa, sem poder sair para a escola ou para brincar, a criançada encontra alento em lives pensadas só para elas. Todos os dias, às 11h, o grupo musical Teatro Mágico faz apresentações lúdicas no Instagram. No sábado, também às 11h, a atriz Paulinha Cavalcanti apresenta histórias de vida de Clementina de Jesus no Youtube do Sesc Rio. A contação de histórias 'As Bambas' também homenageia Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra e Lecy Brandão.

No domingo, é a vez do clássico infantil mais poderoso do reino animal. O espetáculo 'Rei Leão', inspirado no musical da Broadway, será apresentado gratuitamente às 16h, como parte do projeto Diversão em Cena no Youtube da Fundação ArcelorMittal.