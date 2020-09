Anitta mostra roupa que usou no clipe da música 'Me Gusta'

Rio - Anitta postou no Instagram, nesta quarta-feira, um spoiler de como é o modelito que usou no clipe da música "Me Gusta". Na imagem, a cantora aparece em Salvador, onde foi gravado o clipe, usando um vestido bem colorido, com as cores do arco-íris, e cheio de plumas.

Galeria de Fotos Anitta Reprodução Instagram Anitta divulga clipe da música 'Me Gusta' Divulgação Anitta Reprodução Instagram Anitta dá spoiler de um dos modelitos que usou no clipe da música 'Me Gusta' Reprodução Internet Anitta Reprodução Instagram Anitta Reprodução Instagram Cantora Anitta. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Anitta Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta sensualiza de biquíni e mostra novo visual Reprodução Internet Anitta exibe suas curvas e seu novo visual Reprodução Internet Anitta loira. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Anitta mostra visual novo Reprodução

"This Friday - ME GUSTA. Este viernes. Esta sexta", escreveu Anitta, exercitando seu lado poliglota. Como parte da campanha de divulgação, Anitta também já postou a coreografia do hit, desafiando seus seguidores a fazerem a dança nas redes sociais.