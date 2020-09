Amanhã o 'The Voice Kids' retoma a fase de shows ao vivo e traz algumas novidades. Além das apresentações, que vão ser feitas diretamente da casa das crianças, o grande destaque é a estreia de Mumuzinho no time de técnicos no lugar de Claudia Leitte.

"É um prazer imenso. Assim que recebi o convite, topei na hora. O 'The Voice Kids' é um programa maravilhoso que a família brasileira acolheu com muito carinho, me sinto privilegiado em integrar esse timaço nessa reta final", comemora o cantor, que traz de casa uma bagagem para lidar com os candidatos, mesmo que a distância.

Pai de três meninos, Mumuzinho acredita que a relação com os pequenos vai contribuir no reality. "Com certeza. A paternidade nos traz uma sensibilidade ainda maior, a gente imagina como se fossem nossos filhos ali. Vai ser duro segurar a emoção com essas crianças talentosíssimas", destaca o carioca, que já tem uma torcida fiel em casa.

"Meus filhos estão adorando a minha entrada no programa, eles curtem muito o 'The Voice Kids' e, com certeza, vai rolar uma brincadeira de 'TVK' lá em casa também", brinca o músico.

Cura e pandemia

Contaminado, em abril, pelo novo coronavírus, Mumuzinho enfrentou um estágio intermediário da doença e teve os pulmões parcialmente comprometidos. Hoje recuperado, o cantor conta que vê a vida com ainda mais carinho.

"Acredito que temos aprendido, cada dia mais, a dar mais valor às pequenas coisas, valorizar ainda mais a família e as pessoas que estão ao nosso lado. Tudo isso que estamos vivendo vem para nos fazer refletir sobre como a vida é um sopro, passageira, e precisamos encher nossos corações de amor e empatia. Além disso, precisamos ter fé que dias melhores virão. Eu sempre tive fé, sempre acreditei que iria me recuperar da covid-19", afirma.

Pensando na pandemia, inclusive, Mumuzinho acredita que o 'The Voice Kids' pode ser um alento e uma distração para o público. "Realmente, estamos vivendo momentos difíceis com essa pandemia e nós, artistas, temos o privilégio e o dom de levar um pouco de alegria para a casa das pessoas. Seja através da nossa música, ou da arte de cada um. Precisamos tentar deixar os nossos dias mais leves, e acho que o 'The Voice Kids' tem esse poder. É um programa lindo, emocionante e superdivertido. Já estou ansioso!", celebra.