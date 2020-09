Série em formato de filme na Globo

Em comemoração aos 70 anos da televisão no Brasil, a Globo exibe hoje, no 'Supercine', a série 'Nada Será Como Antes' em formato de telefilme. A produção, exibida originalmente em 2016, remonta, de forma ficcional, os bastidores da implementação da primeira emissora de televisão no país. A trama, que fala da história do empreendedor Saulo (Murilo Benício) e da locutora de rádio Verônica (Débora Falabella), também conta com a presença de Daniel de Oliveira, Bruna Marquezine, Leticia Colin, Bruno Garcia e Jesuíta Barbosa.

Protagonista da produção, Débora Falabella comemora a reprise no aniversário da TV. "Acho uma escolha muito certeira! 'Nada Será Como Antes' é uma série impecável. Roteiro, produção, direção. Fiquei muito emocionada por participar, pois meu pai, que também é ator, participou do início da TV em Minas. Ele fazia televisão ao vivo e me contava como eram os bastidores lá no início. Cresci ouvindo essa história. É muito bonito entender como tudo começou e acredito que a série mostra isso com muita emoção e humor", destaca a atriz, que desenvolveu afeto por sua personagem.

"Minha personagem era uma atriz então isso já me deixava muito próxima dela. E naquela época, ela era uma feminista, lutava pelos seus direitos, tinha uma história difícil com o marido, que depois virou ex-marido, tinha também uma questão com o filho, que ela defendia de uma forma muito linda. Foi maravilhoso representar essa personagem. Eu tenho um enorme carinho por ela", conta.