Novos ares

Com mais de 12 milhões de inscritos no Youtube, Camila Loures é considerada uma das youtubers mais importantes do país. Além do estilo de vida, desafio e brincadeiras do canal, ela tem investido cada vez mais na carreira musical. O último trabalho é 'Ela Joga', música lançada em parceria com a Hitmaker, que já passa de 8 milhões de visualizações.

A estética do clipe foi pensada pela própria artista. "Temos uma equipe criativa, liderada por meu irmão e eu, que pensa tanto meus conteúdos para Youtube quanto clipes. Temos muitas inspirações gringas, mas as ideias nascem ali", conta Camila, que naturalmente optou pela mistura do pop com o funk.

"Eu escuto muita música e também pop e funk no meu dia a dia. Com isso, quando fiz a promessa de lançar uma música quando atingisse 1 milhão de seguidores, eu já sabia que queria fazer algo que fosse dançante e animasse as pessoas. Então, quando percebi que o público recebeu bem, eu me animei mais ainda de continuar nesse estilo", destaca a youtuber, que agradece ao apoio dos fãs e seguidores nessa nova carreira.

"Cantar foi uma porta que a internet me abriu. O público super abraçou a ideia, eu atingi e lancei a música. Um pouco depois, as pessoas ligavam para o meu empresário perguntando se eu faria show. Foi uma surpresa para mim e vi que poderia seguir como cantora também. Mesmo tendo feito tudo de forma simples, eu amei a ideia e fiquei muito feliz com a recepção do público. Cantar para mim era aquele sonho antigo de criança guardado, sabe?".

Poder da influência

Com apenas 25 anos, Camila já entende o seu papel na vida dos milhões de seguidores. Como influenciadora, a jovem admite pensar bem no conteúdo que vai ser exposto. "Tenho muita consciência que é uma responsabilidade enorme. Sabendo que um público muito jovem me acompanha, eu não falo palavrões nos meus vídeos e sempre tomo muito cuidado com cada detalhe. Meu objetivo é entreter e fazer com que as pessoas riam. Então, estou sempre produzindo esse tipo de conteúdo. Gosto de apresentar desafios para o público, coisas engraçadas etc".

Isolamento

E, se por um lado as pessoas nunca estiveram tanto em casa, por outro, Camila nunca trabalhou tanto. Para entreter o público durante o isolamento, a youtuber tem se dedicado a uma produção intensa de conteúdo. "Agora, no isolamento, tenho gravado uma média de sete vídeos por dia e publico três no canal. Tem sido uma rotina intensa, mas eu amo", conta.

"É um período difícil por tudo que estamos vivendo e que vejo acontecer. Mas não tenho do que reclamar. Sou uma pessoa muito privilegiada, posso trabalhar de casa e tenho uma equipe me auxiliando e me dando suporte. Mas sei que essa não é a realidade do nosso país", argumenta a jovem, que arrecada doações com as lives que faz no Youtube.