Bibi Perigosa, Jeiza e Ritinha vão à luta

"Ah, bruta flor do querer!" Já vai dar para matar as saudades da clássica abertura de 'A Força do Querer' na voz de Caetano Veloso. A trama, originalmente exibida em 2017, substitui a partir de hoje 'Fina Estampa' na faixa das 21h, da Globo. Protagonista da trama, Juliana Paes deu vida a Bibi Perigosa e destaca a história criada por Gloria Perez. "A Gloria tem essa genialidade de abordar vários temas numa novela só e sem fazer isso de forma rasa", destaca a atriz, que fala da sua reação ao descobrir qual seria o título da trama.

"Num primeiro momento, fiquei me perguntando o motivo da palavra 'querer'. Mas foi algo que eu e todo o elenco entendemos quando as tramas começaram a se desenrolar. Percebemos que o querer dessas personagens sempre foi muito forte e que isso era o que guiava tudo", defende.

Além de Juliana Paes, a novela destaca outras mulheres fortes e suas lutas. Maria Fernanda Cândido interpretou a Joyce, que tentava entender a transexualidade do filho. Paolla Oliveira era Jeiza, uma policial, lutadora de MMA, mas que não deixava de lado sua feminilidade. Ísis Valverde marcou sua carreira com o papel de Ritinha, a menina que sonhava em ser sereia e não media esforços para conquistar seus sonhos.

Dandara Mariana, que interpreta Marilda, melhor amiga e fiel escudeira de Ritinha, destaca o poder dessas mulheres e a força que elas encontravam nas amizades e nas relações de umas com as outras.

"É um trama sobre sororidade. A Marilda é a prova de que existe, sim, irmandade entre mulheres", afirma.