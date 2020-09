Anitta traduz gírias brasileiras para revista e causa polêmica

Rio - Anitta foi convidada pela revista "Vanity Fair" para traduzir algumas gírias brasileiras para leitores gringos. Entre os termos explicados por Anitta estão: pão-duro, beleza, eita, foi mal, cara, sextou, lacrar e fada sensata. A explicação deste último causou polêmica nas redes sociais. Tudo porque Anitta fez uma careta ao explicar o termo e deu sua opinião sincerona sobre a gíria.

"É quando você está cheia de razão, você está certa sobre tudo. Você é uma garota e age tipo 'uau, batam palmas pois tudo o que ela diz é certo'. Para mim, não existe certo todo o tempo, então por isso não gosto do termo, mas ok", disse Anitta no vídeo.

Para quem não lembra, fada sensata foi uma expressão usada por Manu Gavassi em seus vídeos promocionais enquanto esteve no "BBB20". "Fadas sensatas, estou em apuros", dizia Manu quando estava no paredão. Os fãs de Manu também se referiam a ela como uma fada sensata. Ao criticar o termo, algumas pessoas logo especularam que Anitta estava alfinetando Manu Gavassi.

Anitta deixou claro que sua intenção não era alfinetar ninguém e que o termo fada sensata existe antes do "BBB". "Só um esclarecimento, eu não escolhi falar sobre isso do nada, de maluca. Me pediram pra traduzir gírias brasileiras e dizer minha opinião sobre elas. Ponto. Essa gíria existe desde antes do BBB e minha opinião sobre ela é a mesma desde sua aparição", disse a cantora.