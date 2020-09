Suposto namorado relembra viagem com Gugu Liberato: 'Saudade'

São Paulo - O chef de cozinha Thiago Salvático, que afirma ter namorado com Gugu Liberato, postou uma foto de uma viagem que fez com o apresentador. Por mais que tenha desistido da briga pela herança , o rapaz costuma reviver suas memórias com o comunicador no Instagram, como fez quando completaram 8 meses da morte trágica . Dessa vez, ele publicou o registro de uma viagem que fizeram juntos.

O chef de cozinha aproveitou a quinta-feira, dia em que as pessoas postam fotos de memórias, para compartilhar com os seguidores o vídeo de uma viagem para a Tailândia. Na publicação, Thiago e Gugu estão sorrindo lado a lado em um barco. "Como é grande a saudade que sinto de você!", escreveu o suposto namorado do pai de três filhos.

"Como era feliz ao seu lado. É nítido pelo semblante. Isso ninguém apaga", escreveu um seguidor de Thiago. "Fico feliz de saber que o Gugu teve uma pessoa tão maravilhosa como você na vida dele, ele era um doce de pessoa", comentou outro. "Tô amando ver esses lindos momentos de vocês, se via que o Gugu era feliz e realizado", disse ainda uma terceira.