Nego do Borel adota corte de cabelo inusitado

Rio - Nego do Borel postou no Instagram, nesta sexta-feira, seu novo corte de cabelo. Na imagem, o funkeiro aparece apenas com a parte central da cabeça raspada. "Lancei o corte de loloca", disse Nego do Borel na legenda da foto, sem dizer se realmente vai deixar o cabelo desse jeito.

Galeria de Fotos Nego do Borel adota novo corte de cabelo Reprodução Internet Nego do Borel participa do programa 'Luciana By Night' Divulgação / RedeTV Roseli e Nego do Borel Reprodução Nego do Borel Reprodução Duda Reis e Nego do Borel Reprodução de internet Nego do Borel e Duda Reis Reprodução de Instagram

"O que essa quarentena tá fazendo com você, mano? Fica feio nunca, hein", comentou uma pessoa. "Brabo! Vai ser tendência agora", disse outro fã. "Aquele degradê defasado", comentou um seguidor. "Meu Deus, o que foi isso?", se espantou outra pessoa. "Pensei que fosse Moisés abrindo o Mar Vermelho", brincou uma fã.