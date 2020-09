Saiba como surgiu o meme pose de bandida com Pabllo Vittar

São Paulo - Conhecer o ídolo é um momento único na vida de muitas pessoas. Para o influenciador, Matt Sobral, 20 anos, não foi diferente. Só que diferente da maioria das pessoas, Conhecer a diva Pabllo Vittar não foi apenas inesquecível pela emoção de encontrar a cantora. Ele também ficou marcado por ter virado meme.

O brasileiro que mora há seis anos em Orlando, nos Estados Unidos, diz amar tudo que envolve cultura pop, principalmente as divas do meio.

“Nos meus vídeos, eu foco muito em postar os shows que eu vou aqui. Eu sei que as pessoas gostam também. Eu sempre tento ajudar todos os fandons que eu participo, para terem essa experiência junto comigo e tirando isso”, conta em entrevista ao Gente.

Encontro com a Pabllo Vittar

No começo do ano, Matt e seus amigos ficaram sabendo que a cantora Pabllo Vittar estaria fazendo um show de graça da Pride e decidiram ir.

“Eu nem estava esperando encontrar ela e olha só no que deu. Chegamos bem cedo no parque para pegar um lugar bom na fila. Lá ficamos amigos de uma francesa que também era fã da Pabllo e tinha ido especialmente para os Estados Unidos conhecê-la.”

O encontro parece ter sido obra do destino. A mulher disse que tinha comprado ingressos para o meet and greet da cantora para ela e para a irmã, mas que a outra teve que ir ao hospital e disse que poderia dar o que sobrava para ele e os amigos. “Meu amigo não liga tanto pra essas coisas, mas eu sou fissurado em cultura pop. Aí como ia ser bom pra mim e pro canal, ele deixou”, conta.

A pose que virou meme

Matt conta que ele e os amigos sempre fazem a pose de brincadeira, e seu colega sugeriu que é a cantora fizessem. “A gente adaptou a pose da Natália Coimbra, ao invés de só quebrar o quadril e colocar a mão na cintura, a gente fazia uma arminha pra baixo com a mão.”

Ele acrescenta que a cantora foi um amor e que topou fazer a pose e tirar outras fotos também, mesmo com as pessoas que não pagaram pelo meet and greet.

O influenciador só voltou muito tarde para casa e assim que viu o celular, viu que a pose que fazia com seus amigos tinha viralizado e várias pessoas estavam mandando mensagem.

“A gente não esperava porque era só uma brincadeira entre nós. Nem fui eu que postei o vídeo, alguém que tava lá fez um story e marcou eu e a Pabllo. Daí eu cheguei em casa e meu celular não parava, falando que eu tava em todo lugar. Eu não tive reação. Até hoje chega gente falando da pose, é uma loucura, mas eu amo. Mas eu ainda acho estranho de saber que tem gente que me usa como figurinha no WhatsApp”, brinca.

O vídeo do encontro e da pose, tem mais de um milhão de visualizações e vários famosos, já fizeram em algum momento. Inclusive, até tatuagem já fizeram com a pose de bandida, como o meme ficou conhecido.

“A coisa mais legal que eu vi foi uma tatuagem. Acho que foi o auge.O que me deixou mais chocado, foi quando a youtuber Foquinha fez a posição com o grupo britânico Little Mix, que eu amo. Eu tive um surto e quando a Blogueirinha fez também. Meu sonho é que a Manu Gavassi faça também, ia ser tudo”, sonha o influencer. E pela sorte que ele tem, vai que rola?!