‘A pauta trans deve ser incluída no movimento feminista’, ressalta a ativista Hana Khalil

A youtuber, atriz, ativista pelos direitos das mulheres Hana Khalil falou sobre representatividade da mulher, o movimento feminista e sua recente participação em realities shows, como BBB e De Férias com o Ex, em entrevista exclusiva ao @odiaonline nesta sexta-feira, 18. A entrevista foi transmitida no Instagram do jornal.

A carioca não nega que a diversidade dos realities que participou a ajudou a lidar com as diversidades ideológicas, criando a realidade de ser uma pessoa aberta para todos os assuntos e o desejo de debater sobre eles. Hana começou a rever a sua visão de vida de classe média, após se tornar vegana: “A partir do veganismo, consegui enxergar outras lutas. Comecei a entender como o ser humano tinha dominado grupos sociais, se apropriado do planeta e dos animais e como que isso partiu do patriarcado europeu”.O movimento feminista e temas considerados ‘tabus’ pela sociedade são pautas frequentes dos vídeos produzidos por Hana para o canal do Youtube. Através das suas experiências de vida, com relacionamentos tóxicos e a construção feminina, a influencer tenta impactar e causar desconforto para que as pessoas reflitam e se prepararem para as situações de vulnerabilidade. “Quando consigo concentrar essa energia de comunicação em um tema, sintetizar e materializar e dar um resultado pra enriquecer as pessoas, não é só para elas. É pra mim também, é lembrando isso, toda essa minha história de você ter que aprender a se salvar, pra criar a armadura para saber o que fazer”, declarou Hana.Ao ser questionada sobre a pauta mais importante no movimento feminista, Hana destacou a questão dos transgêneros: “Eu tenho muita ressalva sobre o movimento feminista. Existe para empoderar as mulheres, mas ainda há falhas. A pauta trans tem que ser incluída. Temos que transmitir essa energia para uma coisa que vai ser efetiva para corrigir uma falha estrutural. A transfobia também vem de um conceito patriarcal, também vem da misoginia”. "O feminismo também pode - e deve - incluir pessoas trans. E para mim, se não puder isso, não há feminismo', concluiu.Com mais de 2,5 milhões de seguidores, a influencer ainda precisa lidar com críticas em seus conteúdos, por conta da sua aparência, dos temas abordados e até mesmo dos pêlos que costuma deixar nas axilas. “O problema do harters não é aquele que discorda de você. Você pode discordar de mim a vontade. Eu prefiro estar ali jogando alguma coisa pro mundo a tentar agradar as pessoas com a minha aparência de padrão”, declarou a youtuber que ponderou não tolerar apenas xingamentos e argumentos controversos sem fundamento.Com uma breve passagem pelo Big Brother Brother, sendo a terceira eliminada da edição, Hana conquistou muitos fãs pela sua autenticidade, que pode ser assistida nos vídeos disponibilizados em suas redes sociais. A atriz disse ter encarado o reality como uma ferramenta de mudança comportamental e, em consequência da sua participação, alcançou a maturidade: “Virei gente, consegui me olhar de fora. Eu era uma menina e virei mulher.”Já com o De Férias com Ex Celebs, da MTV, Hana disse que teve resistência antes encarar o desafio por não ser fã do formato, que explora padronizações corporais dos participantes e estimula intrigas. Mesmo assim, Hana descreve o convite como ‘um chamado’ não têm pudor em fazer ponderações ao reality: “O problema não é o programa, o problema é a escolha dos participantes. A maioria das pessoas ali está dentro do contexto de branca, de classe média alta e falando merd* o tempo todo”.Mesmo com todas as ponderações, a youtuber declara que o reality da MTV é um lugar mágico, que é projetado para dar sensações boas o tempo inteiro, enquanto o BBB é descrito como um ambiente ‘pesado’: “O Big também causou sensações boas, mas, pra mim, causou mais [sensações] ruins. Eu tenho muita ansiedade e ela guiava todos os meus sentimentos”.Questionada sobre alguma possibilidade de retornar para um dos realities, Hana afirmou que está em um relacionamento e não iria para o De Férias com Ex, por este motivo, mas caso estivesse solteira, pensaria em voltar sim.Hana também chegou a lembrar de forma muito carinhosa de seus ‘avocados’, apelidos para os seus fãs, que ajudaram com o psicológico após sair do BBB: “É uma bomba de amor que você recebe. Se não fosse meus avocados, o meu fã clube, eu teria entrado em processos extremamente cruéis com a minha sanidade mental.E por falar em reality, a influencer declarou que existem muitas ressalvas para qualquer convite que venha a receber da ‘A Fazenda’. Mesmo sendo ‘seu sonho de infância’, o programa diverge dos posicionamento políticos da emissora que o produz. “Eu tenho que ser coerente com a minha ideologia”, finalizou Hana.A entrevista completa, concedida a Agnes Rigas, integrante da equipe de Redes Sociais, está disponível em no Instagram e no Youtube