Prints mostram que Cartolouco teria agredido ex-namorada; confira

Galeria de Fotos Conversa entre Cartolouco e amigo do jornalista sobre a agressão Reprodução/Portal Uol Conversa entre Cartolouco e amigo do jornalista sobre a agressão Reprodução/Portal Uol Conversa entre Cartolouco e amigo do jornalista sobre a agressão Reprodução/Portal Uol Conversa entre Cartolouco e amigo do jornalista sobre a agressão Reprodução/Portal Uol Duas ex-namoradas de Cartolouco acusam o jornalista de agressão física Reprodução/Twitter São Paulo - Na manhã deste sábado, prints de conversas com o jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco que participa de A Fazenda, foram divulgados pelo Portal Uol. No diálogo com um amigo, que se manteve anônimo, ele afirma que agrediu fisicamente uma de suas ex-namoradas.

Para o portal, o amigo afirma que soube das agressões de Cartolouco em janeiro deste ano e foi tirar satisfação. Nos prints, o jornalista tenta se justificar para o amigo e afirmou que estava sofrendo no relacionamento há anos.

"O que você podia ter feito era não agredir sua namorada, cara", disse o amigo. "Não justifica, mas eu não poderia ser agredido também”, respondeu Cartolouco.

Testemunha confirma agressão de Cartolouco

Duas ex-namoradas do participante de A Fazenda afirmaram que tiveram relacionamentos abusivos que envolviam, além de violência física, assédio moral e traições. Segundo a reportagem, amigos e uma testemunha afirmaram que presenciaram um caso de agressão a uma das mulheres.

As fontes afirmam que a agressão foi contra a segunda namorada, com quem se relacionou entre 2015 e 2019. O acontecimento teria sido em março de 2016 e, na ocasião, Cartolouco teria agredido a ex-parceira no elevador de um prédio no Guarujá.

A dona do apartamento, que foi alugado para o casal, confirmou a história. Ela acionou o zelador e conseguiu as imagens do elevador, que provam que Cartolouco deu um tapa na cara da ex-namorada. "Ele vira a mão na cara dela e dá um recuo", narra. A administração do edifício, não entendo, não possui cópias do vídeo.

Entre os dias 6 e 7 daquele ano, a ex-parceira do jornalista deu entrada em um hospital na cidade no litoral de São Paulo, o que indica que as agressões intensificaram. Após o ocorrido, ela passou uma semana ausente das aulas na faculdade Cásper Líbero, onde se conheceram.

Segundo a jornalista Flora Cruz, que estudou na mesma faculdade, ela estava com o olho roxo, mas afirmou que foi assaltada. "Nós, amigas, suspeitávamos. Mas ela demorou muito para falar que o Lucas batia nela", disse.