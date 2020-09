Bruna Marquezine posta foto com a irmã e rebate crítica de seguidor

Rio - Bruna Marquezine fez uma homenagem para a irmã, Luana Marquezine, que completou 18 anos recentemente. A atriz postou no Instagram uma série de fotos em que aparece coma irmã em um supermercado. "Desde 2002 melhorando minhas fotos alternativas e minha vida. Feliz teu dia, lua! Te amo infinito", escreveu Bruna na legenda das fotos.

Um seguidor, no entanto, não gostou das imagens. "Ficou estranha essa foto, tá parecendo uma pessoa com deficiência física", disse o homem. Bruna Marquezine não deixou passar batido. "Ah é? E pessoa com deficiência física é estranha desde quando?", perguntou.