Governo brasileiro pede suspensão de filme acusado de sexualizar crianças

Rio - O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pediu que o filme "Lindinhas", uma produção da Netflix francesa, não seja veiculado no Brasil. Além disso, o governo também pede a apuração da responsabilidade pela oferta distribuição do conteúdo. O pedido foi encaminhado à Coordenação da Comissão Permanente da Infância e Juventude (COPEIJ).

"Crianças e adolescentes são o bem mais precioso da nação e o mais vulnerável. É interesse de todos nós botarmos freio em conteúdos que coloquem as crianças em risco ou as exponham à erotização precoce. O governo do presidente Jair Bolsonaro não vai ficar parado nessa luta. Vamos tomar todas as medidas judiciais cabíveis. A nossa luta é para direitos humanos para todas as crianças do Brasil", disse a ministra Damares Alves.

O secretário Maurício Cunha, da Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA), afirmou no ofício que "o filme apresenta pornografia infantil e múltiplas cenas com foco nas partes íntimas das meninas enquanto reproduzem movimentos eróticos durante a dança, se contorcem e simulam práticas sexuais".

"A SNDCA vê com extrema preocupação a perpetuação do conteúdo que, longe de ser entretenimento ou liberdade de expressão, na verdade, afronta e fragiliza a normativa nacional de proteção à infância e adolescência", disse.

Em vídeo promocional, a diretora de "Lindinhas", Maïmouna Doucouré, afirmou que o filme é uma crítica à sexualização de crianças em nome de uma suposta liberdade sexual.