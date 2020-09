Thammy Miranda posta foto com filho e fãs piram: 'Os olhos desse baby...'

Rio - Thammy Miranda postou no Instagram, nesta segunda-feira, uma foto em que aparece com a mulher, Andressa Ferreira, e Bento, filho do casal.

O bebê de oito meses chamou atenção dos fãs, que ficaram impressionados com a cor dos olhos de Bento. Thammy e Andressa ainda colocaram uma blusa azul em Bento, que combinou perfeitamente com os olhos do bebê.

"Uma semana cheia de amor pra vocês!", escreveu Thammy na legenda da foto. "Os olhos desse baby...", escreveu uma seguidora. "Vocês de azul é sacanagem com o mundo, o olho explode", disse outra pessoa. "Aff da cor do mar, não pode ser real", escreveu um fã.