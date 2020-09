Em 'Amor e Sorte', Fabiula Nascimento e Emilio Dantas vivem casal em crise

Rio - Hoje vai ao ar o penúltimo episódio de 'Amor e Sorte'. Estrelado por Fabiula Nascimento e Emilio Dantas, o capítulo conta a história de um casal prestes a se separar quando é pego de surpresa pela pandemia. Casados há três anos, os atores comemoram a oportunidade de gravar um episódio de casa e juntos.

"A gente aprendeu muita coisa sobre nós mesmos, nossa profissão, sobre o ofício. Eu sou muito curioso e gosto de aprender. Não tinha um tutorial sobre como fazer cada coisa. Então, foi muito louco descobrir tudo", destaca Emilio.

Em sintonia com o marido, Fabiula explica como foram divididas as tarefas na produção. "As funções foram acontecendo durante o set. Ninguém ficou responsável por nada e, ao mesmo tempo, os dois ficaram responsáveis por tudo. Foi muito natural. Eu venho do teatro e sempre trabalhei por trás das câmeras. Fiz cenário e trabalhei com isso por muitos anos. Tudo que diz respeito à nossa profissão me interessa", conta.

Ficção realista

Apesar de não estarem em crise como o casal da ficção, Fabiula admite que há muito da personalidade dos dois no programa que vai ao ar.

"A gente nem teve tempo para criar essas pessoas. Então, as personagens são um pouco do que a gente é. Não pensamos muito nessa construção. A interpretação foi a última coisa que a gente pensou. E é isso: de muitas possibilidades nascem novos atores e novas nuances", diz a atriz.

Emilio, por sua vez, destaca as peculiaridades da experiência para cada um dos dois. "De certa forma, foi também uma desconstrução. A Fabiula, por exemplo, é muito dedicada. Ela grifa o texto. Eu tenho um outro processo, gosto de achar uma playlist pro personagem, por exemplo. Cada um tem seu processo. E nada disso aconteceu. A preparação foi colocar pilha no microfone (risos)", brinca.

Dever cumprido

Apesar do pouco tempo de estudo e de muito trabalho, o casal de atores faz coro quando o assunto é satisfação com o produto entregue.

"Eu não consigo olhar para essa experiência como algo difícil, mas sim com um olhar positivo, de algo que conseguimos realizar", destaca Fabiula, que é complementada por Emilio.

"É um sentimento de muito prazer, na verdade, de muito trabalho. Foi um desafio, sim, mas também um prazer enorme. A gente faria tudo de novo", diz o ator.