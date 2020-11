Dora Figueiredo é detonada por comer cesta de café da manhã da vizinha Reprodução

Por iG

Publicado 23/11/2020 17:08

A influencer Dora Figueiredo está sendo bastante criticada nas redes sociais. A youtuber, que já desabafou sobre os relacionamentos abusivos que viveu , contou nos Stories que acabou comendo uma cesta de café da manhã de outra pessoa por engano. A internet não gostou nada do tom que ela contou essa história e nem do fato de ela não ter devolvido o presente para a dona.



"Me ligaram da portaria falando que tinha presente. Era comida e tinha que buscar. Era café da manhã e já subi comendo. Do nada me deparo com esse bilhete aqui", contou Dora e mostrou uma foto do bilhete. "Bom dia, Thá. Que seu domingo comece tão bom quanto esse café. Te peço mil desculpas, não foi minha intenção. Amo você. Beijos, Dé!", estava escrito no papel.



"Assim, Dé, te perdoo. Não sei o que você fez, mas o pão de queijo está muito gostoso. Também não sei se a Thá vai te perdoar", Dora brincou. Porém, a piada não caiu bem e começaram a chover críticas sobre a influencer. O bafafá foi tanto que a youtuber resolver se retratar.



"Paguei um café da manhã super top pra Thá com o mesmo bilhete. Espero que fique tudo bem entre as duas, né?", falou. "Já falei com o pessoal da padaria, já está tudo resolvido. Eu tô afim de mandar um café da manhã até para Dé, que eu não sei nem quem é", continuou Dora. Ela disse que vai mandar também um jantar para Thá pedindo desculpas e dessa vez com o nome dela no bilhete e não a mensagem de Dé.