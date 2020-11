Luiza Ambiel posa de biquíni Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 07:24 | Atualizado 24/11/2020 07:25

Rio - Luiza Ambiel postou no Instagram algumas fotos em que aparece se bronzeando à beira da piscina. A ex-participante de "A Fazenda" arrancou suspiros de seus seguidores com as fotos de biquíni. "Dia lindo, né, gatíssimas e gatíssimos? O que vocês estão fazendo? Não fiz questão de tirar a celulite, não! Tenho sim e daí, né? Amo vocês!", escreveu Luiza na legenda da foto. "Uma grande gostosa", comentou uma fã. "Absurdamente perfeita", disse outra seguidora. "Mulher, que tanta perfeição é essa?", questionou outra pessoa.

Veja mais fotos abaixo:

