Faustão ainda vai continuar na TV durante muito tempo Divulgação

Por iG

Publicado 24/11/2020 15:16 | Atualizado 24/11/2020 15:18

Além de perder um processo por racismo por conta de um programa antigo do Multishow , a Globo sofreu uma nova derrota judicial recentemente. Segundo o colunista Rogério Gentile, a primeira ganhadora do "Caminhão do Faustão" venceu uma ação contra a emissora e deve receber uma indenização de R$ 65,6 mil.



Isabel Guedes Secco foi a primeira ganhadora do "Caminhão do Faustão", em 1989. No quadro, o apresentador da Globo levava um caminhão de prêmios a casa do vencedor. Em 2015, Fausto Silva decidiu homenagear o primeiro premiado, mas enviou os brindes para a pessoa errada, o mecânico de barcos Fernando Jacometti.



Por conta desse erro, Isabel entrou na Justiça e conseguiu provar que ela é foi a primeira pessoa premiada. Ela argumentou que deveria receber os mesmos prêmios dados a Fernando, avaliados em R$ 65,6 mil mais os juros. Durante a atração, Faustão disse cinco vezes que o mecânico foi o primeiro vencedor do quadro e uma matéria foi publicada no site da Globo usando o mesmo termo. A emissora ainda pode recorrer.