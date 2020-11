Sabrina Sato posta foto de visual de Zoe e fãs brincam: 'A cara do Samuel Rosa' Reprodução

Por iG

Publicado 24/11/2020 15:51 | Atualizado 24/11/2020 15:52

Sabrina Sato se divertiu com os memes que fizeram de sua filha, Zoe. A apresentadora mostrou no Instagram o novo corte da franja da menina, que completa dois anos no final de novembro. Pouco tempo depois, o clique repercutiu e os fãs da apresentadora começaram a notar a semelhança entre Zoe e Samuel Rosa, vocalista do Skank.



"E a Sabrina Sato que foi cortar a franja da Zoe e deixou sua filha SUTILMENTE a cara do Samuel Rosa? Fofos!", dizia a publicação compartilhada por ela nos stories do Instagram com a legenda: "Eu amo a internet".



Sabrina Sato e o marido, Duda Nagle, foram diagnosticados com covid-19 . Nas redes, ela contou como foi o período para cuidar de Zoe. "Sigo me cuidando. O Duda está bem melhor e a Zoe não para quieta. Ela está brincando para caramba e a gente cuidando, indo atrás, nos arrastando pela casa", brincou.