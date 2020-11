Mara Maravilha e a família Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 16:25

Mara Maravilha anunciou que irá mudar de nome. A decisão se dá por causa do filho Benjamim, de 2 anos. Em uma entrevista para a revista "Crescer", a apresentadora explicou a decisão.

"Vou acrescentar Benjamim no meu sobrenome e no do Gabriel!", disse Mara

Mara também revelou que tem vontade de aumentar a família em brevev. "Sim! Logo, logo! Vou aumentar minha família. Agora, vou fazer o meu Show Maravilha (risos)", afirmou.

Mara é noiva de Gabriel Torres e realizou o sonho de ser mãe no início de março, quando adotou um menino.