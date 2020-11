Michael B. Jordan Michael Rowe/Essence

Por iG

Publicado 24/11/2020 19:28

Eleito recentemente o "homem mais sexy do mundo" pela revista "People", Michael B Jordan revelou, em uma entrevista com Jimmy Kimmel, que vai abrir uma conta no OnlyFans, um site de assinatura de conteúdo adulto.

fotogaleria

Publicidade

Segundo o ator, o dinheiro arrecadado no site será destinado à caridade. "Vou começar um [OnlyFans], mas quero que todos os lucros vão para uma escola de barbearia, porque durante a quarentena, você sabe, houve muitos negócios e escolas que fecharam", afirmou o ator.

Michael ainda disse que tipo de conteúdo terá disponível em sua conta. "Seu nome é Murphy [o bigode]. Temos um OnlyFans a caminho. [Vou estar] comendo frutas e [fazendo] todo tipo de coisa maluca", adiantou.