Publicado 20/12/2020 14:24 | Atualizado 20/12/2020 14:32

Famosos usaram as redes sociais para prestar homenagens à Nicette Bruno. A atriz, de 87 anos, morreu neste domingo, por complicações do coronavírus . A veterana estava internada na Casa de Saúde São José, no Humiatá, Zona Sul do Rio, desde o final de novembro. Walcyr Carrasco, Fafá de Belém e Marcelo Serrado foram alguns dos famosos que postaram homenagens à atriz.