Denise Dias Mari Araújo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 16:25

Sempre dá pra melhorar o que já era bom, não é mesmo? A atriz e influenciadora digital Denise Dias revela que ganhou 5cm de bumbum e comemorou a nova forma física. Recentemente, ela investiu alto para ter o físico que sempre sonhou, ostentando, hoje, 105cm de popozão.

O segredo? Ela conta: Denise vem investindo numa nova tecnologia de estimulação magnética funcional que induz a contração muscular e age como um exercício de alta intensidade. Além disso, a musa se submeteu a injeções com bioestimulador nas regiões glútea e posterior de coxa com a Dra. Gabriela Abdo Camargo. Tudo por um bumbum perfeito. Para celebrar, ela posou para as lentes da fotógrafa Mari Araújo, deixando seus seguidores do Instagram babando.

Ela já gastou mais de R$ 500 mil em procedimentos estéticos e tratamentos. Apesar do alto investimento, garante que todo o seu corpo é "natural" e que tem apenas silicone nos seios.