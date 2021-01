Nêssa e O Poeta Divulgação/Edgar Azevedo

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 08:56 | Atualizado 08/01/2021 13:50

Rio - Nêssa é a representação mais genuína da música popular contemporânea da Bahia. E mais uma comprovação do seu talento e potência está por vir com seu novo projeto "Bota No Repeat". Entre janeiro e abril vai ser impossível não ser impactado por um lançamento dessa musa soteropolitana cheia de referências da cena pop internacional. É pra ouvir, ouvir de novo e se mexer.

fotogaleria

Publicidade

O primeiro single, "Atrevida", lançado nesta quinta-feira, chega nas plataformas digitais nesta quinta-feira e tem participação de O Poeta, um dos principais nomes do pagodão baiano. O lançamento acontece pelo selo Isé e distribuição da Musequal. "Trago neste projeto muitas influências da música periférica mundial, principalmente do pagodão que faz parte da minha vivência", conta a cantora e compositora.

Além de "Atrevida" outros quatro lançamentos estão previstos para o "Bota No Repeat". O nome do projeto surgiu a partir da fama de de viciantes que têm as faixas de Nêssa. "Meu público sempre brinca que é impossível ouvir minhas músicas uma vez só. E este projeto traz exatamente isso ", promete a cantora.

Publicidade

A carreira dela começou em 2018 com o lançamento de três singles autorais: "Só vem", "Hard" e "Não ando só". Dois anos depois, Nêssa já estava puxando trio ao lado de Pablo Vittar e participando do Carnaval do Psirico.

Antenada com o mercado, ela continuou com lançamentos caprichados, sempre explorando o audiovisual. Fez parcerias com ÀTTØØXXÁ , A Dama do Pagode, Nininha Problemática, Yan Cloud e Zamba fortalecendo a cena baiana e mostrando como é fortemente conectada com suas raízes.