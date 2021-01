Urias lança Racha Divulgação

Publicado 14/01/2021

Diretamente dos telões da Olympic Boulevard, em Los Angeles, e da Times Square de Nova York, Urias foi lançada ao mundo como uma das personalidades negras mundiais a compor o projeto #YouTubeBlack Voices 2021. No intento de promover a cultura negra, suas narrativas e a justiça racial, a artista vai receber recursos e mentorias da plataforma de vídeo para produção de conteúdos em seu canal oficial



"Minha música evoca confiança e força. Quero que o mundo sabia que não sou apenas o meu gênero ou cor de pele. Sou uma pessoa complexa, cheia de camadas e subjetividades como todos. Meu desejo é poder abrir as portas e lotar os espaços de pessoas iguais a mim ou com histórias e experiências semelhantes as minhas. Quero criar um futuro que os desafios e problemas que enfretei não se repitam e se tornem os desafios e problemas das novas gerações", diz Urias.



Nos próximos meses, o YouTube vai trabalhar em colaboração com a brasileira para ajudá-la a prosperar na plataforma. Isso inclui suporte dedicado do YouTube e um valor de financiamento para investir na estrutura do canal. Ela também participa de programas de networking e treinamentos personalizados da Incubadora de Criadores do YouTube, uma experiência imersiva de três semanas que conta com workshops virtuais para ajudar em produções e na administração do negócio.