Whindersson Nunes causa polêmica ao dizer que quer ficar rico Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 09:16 | Atualizado 15/01/2021 09:58

fotogaleria

Publicidade

"Providenciando 20 cilindros de 50L de oxigênio para distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus! Alô meus amigos artistas. Na hora de fazer show é tão bom quando o público nos recebe com carinho, não é? Vamos retribuir?", escreveu Whindersson no Twitter.

Em seguida, a primeira pessoa que confirmou adesão ao pedido de Whindersson foi a apresentadora Tatá Werneck, que se pronunciou no Instagram. "Eu vi que o Whindersson achou uma maneira de doar e de comprar cilindros, então eu também vou comprar 10 cilindros e queria pedir aos amigos que eu sei que podem também para ajudarem", pediu Tatá.

Publicidade

Whindersson ainda confirmou mais nomes de famosos nessa corrente de solidariedade, como o do comediante Tirullipa, das cantoras Simone, da dupla com Simaria, e Marília Mendonça, do pagodeiro Tierry, do casal Wesley Safadão e Thyane e do jogador Richarlisson, que joga atualmente na Inglaterra.



Outros famosos responderam a mensagem de Whindersson e disseram que também vão ajudar, como o jornalista Hugo Gloss, o ator Bruno Gagliasso e o apresentador Luciano Huck. Estima-se que mais de 150 cilindros tenham sido doados.



Publicidade

To no whats com a galera



Tirullipa 10 cilindros de 50L

Tata Werneck 10 cilindros 50L

Simone 10 cilindro 50L

Tierry 10 cilindros 50L



Vai dar certo pivete — Whindersson Nunes (@whindersson) January 14, 2021 Marília Mendonça + 20 cilindros

Safadao e Thyane + 20 cilindros

Richarlison Andrade Jogador + 10 cilindros



Chama — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

O sertanejo Gusttavo Lima também pretende doar e disse estar "desenhando a logística". "Sábado estará chegando em Manaus 150 cilindros de oxigênio... Estou com todos vocês, manauaras", publicou o cantor no Twitter. O sertanejo Gusttavo Lima também pretende doar e disse estar "desenhando a logística". "Sábado estará chegando em Manaus 150 cilindros de oxigênio... Estou com todos vocês, manauaras", publicou o cantor no Twitter.

Famosos pedem urgência

Publicidade

Além de doações, artistas têm compartilhado informações sobre a situação em Manaus, além de formas do público ajudar também. "Por favor, ajudem com qualquer quantia para as instituições abaixo. Todas são sérias e estão ajudando a salvar vidas em Manaus", pediu o influencer Felipe Neto ao compartilhar contas de instituições que estão na linha de frente.

Por favor, ajudem com QUALQUER QUANTIA para as instituições abaixo. Todas são sérias e estão ajudando a salvar vidas em Manaus! pic.twitter.com/4jURw1yjPj — Felipe Neto (@felipeneto) January 14, 2021 Taís Araújo elencou as necessidades da região e clamou por ajuda. "A situação é desesperadora! Além de oxigênio os hospitais precisam de: remoção urgente, máscaras, válvulas tipo Y, borrachas para colocar os oxigênios. Toda a ajuda e mobilização é bem vinda agora", postou.

Taís Araújo elencou as necessidades da região e clamou por ajuda. "A situação é desesperadora! Além de oxigênio os hospitais precisam de: remoção urgente, máscaras, válvulas tipo Y, borrachas para colocar os oxigênios. Toda a ajuda e mobilização é bem vinda agora", postou.

Publicidade

OXIGÊNIO PARA MANAUS!

A situação é desesperadora! Além de oxigênio os hospitais precisam de:



- Remoção URGENTE

- Máscaras

- Válvulas tipo Y

- Borrachas para colocar os oxigênios.



Toda a ajuda e mobilização é bem vinda agora. #SOSManaus — Taís Araujo (@taisdeverdade) January 14, 2021

Até o ator mexicano Alfonso Herrera, da novela "Rebelde" e da série "Sense 8", também entrou na corrente. "Oxigênio para Manaus", pediu, em espanhol, em seu Twitter pessoal.

Publicidade