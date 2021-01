Ex-miss bumbum vai lançar curso de produção de conteúdo adulto

Rio - A ex-miss bumbum Suzy Cortez, que vem ganhando uma bolada com a venda de fotos na plataforma Only Fans, vai lançar um curso de produção de conteúdo adulto.

"Estou em reuniões com a galera do projeto e até a segunda quinzena de fevereiro no máximo já estarei dando início às gravações", garante a musa.

Publicidade

"Quero ajudar as pessoas a investirem em conteúdo adulto profissionalmente, usarem sua sensualidade e decolarem.Existe um segredo em ser sexy sem ser vulgar e quero ensinar isso", completa.

Relatar erro