Ex-BBB Vanessa Mesquita é assaltada na porta de casa Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 11:49 | Atualizado 15/01/2021 11:53

Rio - Vanessa Mesquita confirmou que fez sexo com Clara Aguilar quando as duas participaram do "BBB 14". A campeã da 14ª edição foi questionada sobre o assunto nas redes sociais e confirmou a relação sexual. Ela ainda contou a duração do sexo: 33 minutos.

fotogaleria

Publicidade

Em dezembro, Clara já havia dito que fez sexo no reality show mas não disse com quem. Como a única pessoa com quem ela se relacionou romanticamente no programa foi Vanessa, os internautas já especulavam que a relação teria sido com ela.