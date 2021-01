Luan Estilizado e Jerry Smith Divulgação

Publicado 15/01/2021 17:59 | Atualizado 15/01/2021 18:15

Após viralizar na internet e alcançar o TOP 100 do Spotify, Luan Estilizado sela parceria com o funkeiro Jerry Smith e lança clipe de “Tá faltando eu”, nesta sexta-feira.

Gravado na praia do Francês, em Alagoas, o forrozeiro conta como surgiu essa parceria: “Quando lancei a música, em novembro, recebi um direct do Jerry Smith falando que a canção era pipoco e perguntou se eu faria feat com alguém. Inicialmente, iria trabalhar ela sozinho, mas depois fiquei pensando nessa parceria, já que a música ficaria bem legal com a voz dele, também. Foi então que decidi convidá-lo para esse feat e ele topou na hora e não quis mudar em nada a produção musical. Estou muito feliz com o resultado dessa parceria”.

Já Jerry Smith completa: “Eu e o Luan somos amigos e em um dos nossos papos surgiu a ideia de regravar a música. Fui até Maceió para a gravação do clipe, que está com um clima muito bacana. Estou muito feliz com o resultado e com essa parceria”.

A música, que faz parte do EP que leva o mesmo nome do single, já é sucesso pelo Brasil e viralizou também no TIK TOK, ganhando milhares de versões, inclusive de Lorena Improta além de alcançar a 87ª posição no Spotify e figurar entre as TOP 50 Viral do Brasil.