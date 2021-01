Bailarina do 'Faustão' Natacha Horana mergulha com tubarões nas Ilhas Maldivas

Rio - A bailarina do "Domingão do Faustão" Natacha Horana segue aproveitando suas férias nas Ilhas Maldivas. Ela postou nas redes sociais algumas fotos em que mostra toda sua coragem ao mergulhar com tubarões. Os fãs ficaram impressionados. "Menina, sai daí", disse uma seguidora. "Inacreditável", comentou outra pessoa.

