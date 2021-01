Raissa Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 18:04 | Atualizado 18/01/2021 18:07

Rio - Raissa Barbosa usou o Twitter para comemorar o tema da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo. A ex-participante de "A Fazenda" gostou de saber que alguns seguidores escreveram sobre a síndrome de Borderline na prova, que pedia para que estudantes dissertassem sobre doenças mentais.



O tema da redação era "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira". "Muito feliz em saber que o tema de redação do Enem está relacionado às doenças mentais e mais feliz ainda de ter contribuído pra que as pessoas colocassem isso em pauta", escreveu a ex-vice-miss Bumbum.