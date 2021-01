Drauzio Varella Youtube/Reprodução

Rio - Colaborador do "Fantástico", Drauzio Varella agora estará presente em um novo horário. O médico passa a apresentar a série "Quanto Mais Cedo, Maior", no "É de Casa", no próximo sábado. A produção conta com nove episódios e fala sobre os cuidados com a criança na primeira infância, período que vai do nascimento até os seis anos.



A série foi gravada antes da pandemia do novo coronavírus e em cada capítulo, famílias compartilham com o público suas histórias, mostrando a importância dos cuidados nessa fase da vida e explorando diversas partes do país como Ceará, Santa Catarina, Pernambuco e São Paulo.



"O desenvolvimento da criança se dá pela maneira como ela se relaciona com tudo que está em sua volta: falar, cantar, brincar e ler para bebês e crianças são os melhores estímulos para aprendizagem", explica Drauzio Varella na aprendizagem", explica o médico na apresentação de um episódio.