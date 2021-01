Ella Emhoff, enteada de Kamala Harris Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 14:35 | Atualizado 29/01/2021 15:04

Rio - A enteada da vice-presidente dos EUA Kamala Harris, Ella Emhoff, assinou contrato com a agência IMG Models, que conta com nomes como Gigi Hadid, Kate Moss e Alek Wek, além de Gisele Bündchen. Ella viralizou durante a posse presidencial dos Estados Unidos.



Estudante de belas artes em Nova York, Ella já estava conversando com a agência desde que a carreira de Kamala na política a empurrou para os holofotes. Antes do dia da posse ela tinha cerca de 50.000 seguidores no Instagram, uma semana depois ultrapassou a marca de 300.000.