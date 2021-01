Por Juliana Pimenta

Publicado 30/01/2021 08:00

Rio - “Hi-t-ma-ker”! Se você gosta de funk, é muito difícil você nunca ter ouvido essa expressão. A marca registrada, cantada sempre no início das músicas, representa o trabalho do trio de produtores cariocas conhecidos, claro, como Hitmaker. Mas agora André Vieira, Breder e Wallace Vianna decidiram investir ainda mais no cenário musical e acabam de se lançar também como cantores.

“Foi por pura e espontânea pressão! (risos). Muitos amigos, da indústria ou não, sempre nos ‘cobraram’ por uma visibilidade mais pessoal no mercado, nossas caras, nossas vozes... Relutamos por bastante tempo por motivos de timidez, até que bateu o estalo de coragem e decidimos nos arriscar”, revela Breder, ao comentar a estreia do primeiro trabalho do trio, o single ‘Bota o Colete’, em parceria com a cantora Lexa.“Ela é uma grande amiga nossa. Com ela construímos muitas músicas que marcaram a nossa vida e a dela. Muito orgulhosos de poder dar esse start com uma artista de tanta expressão no pop”, explica o músico.Mas se engana quem pensa que com o trabalho em frente às câmeras, os meninos deixem a carreira de produtores de lado. Então será que dá pra esperar mais sucesso por aí? “Sim! Inclusive estamos preparando novas músicas para a própria Lexa e também diversos outros artistas! Vocês vão ouvir muito a tag ‘Hi-t-ma-ker’ por aí ainda!”, declara Breder.Aliás, os produtores são responsáveis por hits já consagrados como ‘Combatchy’ de Anitta, ‘Cheguei’ e ‘Favela Chegou’, de Ludmilla, entre outros sucessos de Lexa, Luísa Sonza e até de representantes de outros ritmos, como Léo Santana e Gustavo Mioto. Mas afinal, o que faz o trabalho dos três cariocas tão reconhecido no cenário musical?“Diversidade. Nós três temos origens, criações e musicalidades totalmente distintas. Acreditamos que a união dessas personalidades constrói uma identidade única que potencializa a identificação de muitas pessoas”, defende o músico, que celebra a boa fase e mostra resiliência frente ao novo momento do grupo.“Viver de música no Brasil é uma conquista tremenda, conseguir isso emocionando milhares de pessoas foi uma grande realização pra nós. Adoramos desafios, isso que nos move, esse frio na barriga do próximo obstáculo é essencial pra não se tornar estático”, pondera.