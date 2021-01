Encontro Reprodução

Por iG

Publicado 29/01/2021 15:17

Nesta sexta-feira, Tierry e Gabi Martins acusaram Lumena, do "BBB 21" , de ser "xiita demais". Em participação no "Encontro", o casal foi questionado sobre quem, da atual edição do reality show , indicaria ao Paredão.