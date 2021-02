Angélica Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 21:29 | Atualizado 02/02/2021 21:34

Nesta terça-feira, Angélica publicou uma série de fotos no mar em homenagem ao Dia de Iemanjá.

"Salve Iemanjá. Que as boas energias da natureza iluminem nosso caminho",. escreveu a apresentadora, que está curtindo as férias na ilha de Saint Barth, no Caribe.







Recentemente, Angélica esteve na Bahia com a família. No Instagram, a apresentadora compartilhou uma imagem e fez uma reflexão.

"Liberdade é felicidade... Quando estamos conectados com nossa essência podemos viver a felicidade e liberdade irrestritas", escreveu ela.