Bloco Amigos da Onça Amichavy

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 16:32 | Atualizado 03/02/2021 16:34

Rio - Quem ama Carnaval está com saudade dos blocos e não vê a hora de ir pra rua dançar hits como "Hoje tu não vai jantar!" e "Bota a purpurina no suvaco e finge que é dove, roll on!!!". Mas, enquanto ainda não temos vacina, os blocos se organizam para levar a folia para dentro da casa dos foliões. O Amigos da Onça, que completa 10 anos em 2021, vai transportar a alegria escalafobética para a Live ”Amigos da Onça e seus 10 carnavais: Folia, volto já!”, que acontece no dia 12 de fevereiro, às 21h, diretamente do Teatro Riachuelo, abrindo o 'Carnaval Online Riachuelo'.

"Vamos proporcionar para todo folião a possibilidade de soltar sua selvageria dentro de casa, pelas telinhas de computadores e celulares! Vista sua fantasia mais onçática animalesca e vem!", convida Tarcísio Cisão.



A live será transmitida no canal do YouTube do Bloco. Vários blocos do Rio de Janeiro estão se unindo em protesto com abaixo assinado em relação aos desfiles no durante o Carnaval na cidade. O Amigos da Onça reitera que o Carnaval esse ano será em casa. Que pela impossibilidade do desfile por conta da pandemia, a comemoração será por live, em parceria com o Teatro Riachuelo. A falta de apoio e incentivo para artistas e cultura no Carnaval, impossibilitou um evento próprio do bloco.

Serviço

LIVE: Amigos da Onça e seus 10 carnavais: Folia, volto já

Quando: 12 de fevereiro

Horário: 21h

Transmissão: canal do YouTube do Bloco