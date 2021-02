Paolla Oliveira e Anitta são sondadas para "Dança dos Famosos" Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 03/02/2021 18:58 | Atualizado 03/02/2021 19:29

A produção do "Domingão do Faustão" já estaria se preparando para a despedida do apresentador na Globo. Com a saída de Fausto Silva este ano , a equipe estaria trabalhando para fazer as últimas edições do "Show dos Famosos" e do "Dança dos Famosos". A competição de dança acontecerá só no segundo semestre, mas a produção já teria começado a sondar os possíveis integrantes.

Segundo o colunista Fefito, a ideia é fazer uma edição com participantes que fizeram história no "Dança dos Famosos". Por isso, entre as famosas cotadas para a competição estão Paolla Oliveira e Anitta. Além delas, outros possíveis nomes são Vivianne Araújo, Leo Jaime Oscar Schmidt e Tiago Abravanel.

Nos bastidores do programa, a próxima temporada da competição estaria sendo chamada de "Superdança dos Famosos", para celebrar com uma edição especial um quadro que marcou o Domingão do Faustão por tantos anos. Mesmo que só vá ao ar no segundo semestre, os participantes já começaram a ser sondados para que possam reservar suas agendas.