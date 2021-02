Por iG

Publicado 04/02/2021 15:11 | Atualizado 04/02/2021 15:12

Na tarde desta quinta-feira, Cleo pediu para os seguidores a atualizarem dos acontecimentos da noite de quarta. Além do beijo entre o irmão Fiuk com a dentista Thaís, Karol Conká e Arcrebiano se beijaram e rolou até edredom.

Me atualizem do bbb d ontem pós festa? Só vi até o #camprock — CLEO (@cleo) February 4, 2021

Ela disse que só havia visto o "camp rock", em referência ao beijo de Fiuk e Thaís, já que os dois se parecem com o casal do filme da Disney - Demi Lovato e Joe Jonas. Um seguidor respondeu Cleo dizendo que "infelizmente" o irmão dela é "complicado". Em resposta, ela disse: "pedi para me atualizarem,não p me dizerem o que eu já sei. Bem vindo à minha família".