Mariana Rios Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 18:01 | Atualizado 05/02/2021 18:03

Mariana Rios arrancou elogio dos seguidores ao publicar uma sequência de fotos em um cenário paradisíaco. A atriz, de 35 anos, está em uma viagem por Alagoas e aproveitou o momento para fazer alguns cliques.

"Paraíso", escreveu Mariana na legenda. Nos comentários, o seguidores elogiaram bastante a atriz. "Você e o lugar são perfeitos", escreveu. "Deusa", elogiou outro.







Recentemente, a atriz esbanjou sensualidade ao compartilhar com seus seguidores do Instagram uma foto com os seios ao ar livre. Em uma piscina e com apenas a parte de baixo do biquini, a atriz usou apenas duas florzinhas para não deixar os seios totalmente descobertos. A morena, é claro, foi muito elogiada pela boa forma e pelo clique pra lá de conceitual.