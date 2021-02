Cleo Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 16:16 | Atualizado 06/02/2021 16:20

Cleo não cansa de surpreender os seguidores do Instagram com sua beleza. Nesta sexta-feira, a atriz e cantora posou com um biquíni cavado dourado, deixando em evidência as curvas de seu corpo. Na legenda, ela fez uma brincadeira sobre a expressão reflexiva em que aparece no clique.

"Lembrando daquela frase que poderia ter falado em 2012", escreveu a irmã de Fiuk. Nos comentários, a filha de Fábio Júnior foi muito elogiada. "Perfeita demais", "Maravilhosa", "Sua gostosa", "Tá ai quem poderia ter entrado para o Big Brother Brasil", foram algumas das citações deixadas na caixa de interação.

Atualmente, ela namora Leandro D'lucca. A cantora assumiu o relacionamento no início de janeiro, quando postou uma foto com a legenda, "Yo x Ti, Tu x Mi" (do espanhol, algo como "Eu e você, você e eu").