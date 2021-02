Preta Gil Alex Santana

Publicado 06/02/2021 19:21 | Atualizado 06/02/2021 19:26

Apesar das restrições para o controle da pandemia do novo coronavírus, o Carnaval 2021 não vai passar despercebido – mesmo que celebrado de casa. É que além da live show conjunta de Ivete Sangalo e Claudia Leitte, Preta Gil também vai colocar seu famoso Bloco da Preta para desfilar.

O evento acontecerá no próximo domingo, dia 14 de fevereiro, e poderá ser acompanhado online, a partir das 16h, simultaneamente no canal da cantora no YouTube e em seu perfil do Instagram. Com vista da Baia de Guanabara e da Cidade Maravilhosa, o show terá participações especiais de convidados como Alcione, Teresa Cristina e Mumuzinho que já confirmaram presença.



“Nosso bloco é do povo, sou feliz de ter conseguido levar gratuitamente nossa festa para as ruas do Rio, Salvador e São Paulo. Este ano, já que não é possível ir as ruas, queremos levar um pouco de alegria e festa para quem estiver em casa, festejando de maneira consciente. Faremos a nossa parte e esperamos que cada um faça a sua, para que no próximo ano a gente possa nos reunir outra vez” completa a cantora.



Adepta do movimento “fique em casa”, Preta Gil decidiu fazer sua live carnavalesca com a intenção principal de arrecadar doações para catadores de latas e ambulantes que ficaram sem possibilidade de ganhos durante os festejos deste ano que foram interrompidos.



“Uma vez um catador de latas me disse que esperava o dia do meu bloco para recolher as latinhas, que era um momento de muito trabalho para eles. E de cima do trio eu sempre vi os ambulantes trabalhando, por isso eu senti que precisava fazer algo por eles neste carnaval. Nossa live quer trocar alegria por doações para esses trabalhadores que deixaram de ter seu sustento” explica Preta.