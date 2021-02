Luísa Sonza Reprodução do Instagram

Publicado 07/02/2021 17:39

Luísa Sonza revelou neste domingo que já recebeu ameaças de morte, o que acabou desencadeando uma crise de pânico. O relato surge após a cantora fazer um paralelo de sua vida com os desentendimentos que estão acontecendo no "Big Brother Brasil 21", da Globo.



"Eu não vi tudo ainda, eu não acompanhei, porque estou gravando um álbum, mas assim... O pouco que já vi, você já vê que isso é total reflexo da sociedade. Tudo que acontece ali é o que a gente vive. É a forma de como o julgamento é de fora... A forma como as pessoas julgam, que acham que conhece. A forma como as pessoas decidem sobre a forma da vida do outro ou não, sabe?", questionou.



Ela continua o desabafo falando sobre bulliyng e preconceito. "Eu vejo a sociedade inteira doente. A gente não tem que concordar com tudo. Descorde, mas discorde com cuidado. Não discorde matando. Gente! Eu recebo ameaça de morte direto. Já tive ataque de pânico... Então assim... Descorde, mas não precisa odiar tudo e querer matar. A gente não vai mudar o mundo e nem melhorar as pessoas assim".