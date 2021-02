Dynho Alves e MC Mirella Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 21:56 | Atualizado 07/02/2021 21:59

Ela disse sim! MC Mirella foi surpreendida por um pedido de casamento do namorado Dynho Alves no programa "Hora do Faro", da Record, neste domingo. A funkeira participava de um quadro da atração, quando recebeu um vídeo do cantor se declarando, antes de enviar uma caixinha misteriosa.

Rodrigo Faro, apresentador do programa, manteve o suspense sobre o conteúdo da caixa, pedindo para que Mirella tentasse adivinhar o conteúdo e afirmando que sua vida "iria se transformar". Ao abrir o presente, a ex-participante de "A Fazenda 12" encontrou um anel. Logo em seguida, Dynho entrou carregando um buquê, para oficializar o pedido.

"Não sou muito bom com declarações, com surpresas, mas eu tô aqui primeiro pra pedir perdão pra você, por todas as coisas erradas que eu fiz, de tanto a gente querer acertas as coisas a gente acaba errando, tivemos momentos altos, baixos, terminamos uma vez, duas vezes, mas pra você ver que pro amor não tem jeito, hoje eu quero saber se você quer casar comigo", pediu ele. A funkeira, claro, aceitou!