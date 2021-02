Ana Mosconi Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 17:08 | Atualizado 08/02/2021 17:26

No último domingo, Ana Mosconi realizou a famosa cirurgia Lipo Lad. A influencer optou pelo procedimento para remover alguns edemas formados por uma antiga cirurgia, e aproveitou para redefinir a barriga, com a técnica que acentua o contorno dos músculos, formando os desejados gominhos. Para mostrar detalhes do procedimento e pós-operatório, Ana publicou um vídeo em seu canal no YouTube.

Os profissionais da clínica JK Estética Avançada foram os responsáveis pela nova cirurgia. Para tranquilizar os seus seguidores e mostrar os cuidados que devem ser tomados ao realizar uma Lipo, Ana registrou todos os momentos de pré e pós operatório em um vídeo no seu canal do Youtube, onde conta curiosidades sobre as acomodações do hospital, como se sentiu e que dividiu o mesmo cirurgião que fez o procedimento na Virgínia, no final do ano passado.

Visando um melhor resultado, Ana fez, também, o ROUNDglúteo, para aumentar a produção de colágeno na região tratada, através de bioestimuladores e preenchedores, melhorando a flacidez e celulite. Além disso, após a cirurgia e ainda no centro cirúrgico, ela passou pelo tratamento a Laser que tem como objetivo principal melhorar a aparência da pele, deixando-a mais firme, rígida e tonificada, e possibilitando uma rápida recuperação, ocasionando menos edemas e cicatrizes.