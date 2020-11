Câmara Municipal de Caxias tem novos vereadores Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 11:14

Duque de Caxias - Com 100% das urnas apuradas, a cidade da Baixada Fluminense já conhece os vereadores. Duque de Caxias tem 29 vagas no Poder Legislativo.

Veja abaixo quem entrou:

Serginho (MDB) - 12.078 votos

Carlinhos da Barreira (MDB) - 10.454 votos

Marcos Tavares (Avante) - 7.908 votos

Sandro Lelis (MDB) - 7.839 votos

Delza de Oliveira (Patriota) - 7.642 votos

Celso do Alba (MDB) - 7.517 votos

Arthur Monteiro (DEM) - 6.209 votos

Danilo do Mercado (MDB) - 6.080 votos

Júnior Reis (MDB) - 5.339 votos

Eduardo Moreira (PT) - 5.339 votos

Cláudio Thomaz (DEM) - 5.304 votos

Chiquinho Caipira (DEM) - 5.298 votos

Anderson Lopes (Republicanos) - 5.080 votos

Clovinho (Patriota) - 5.048 votos

Valdecy Nunes (Patriota) - 4.870 votos

Júnior Uios (DEM) - 4.831 votos

Marquinho da Pipa (MDB) - 4.161 votos

Aquiciley (Republicanos) - 4.106 votos

Leide (Republicanos) - 3.723 votos

Vitinha Grandão (Solidariedade) - 3.410 votos

Boquinha (Solidariedade) - 3.341 votos

Sandro do Sindicato (Solidariedade) - 3.247 votos

Zezinho do Mineirão (PSL) - 2.914 votos

Catiti (Avante) - 2.893 votos

Moisés Neguinho (PMB) - 2.788 votos

Quinzé (PL) - 2.364 votos

Jackson Wagner (PSD) - 2.348 votos

Michel Vila Nova (PSDB) - 2.232 votos

Deisi do Seu Dino (PSL) - 1.985 votos