Museu de Arte do Rio reabre nesta quinta-feira com medidas de segurança reforçadas DIvulgação/Thales Leite

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 11/02/2021 07:00

Rio - Após 11 meses fechado por conta da pandemia de coronavírus, o Museu de Arte do Rio (MAR) reabre com uma exposição inédita e medidas de segurança sanitárias reforçadas nesta quinta-feira. A reabertura é marcada pela estreia da mostra "Paulo Werneck - Murais para o Rio", que vai ocupar uma das galerias

do museu até agosto. Também será possível conferir as exposições "Rua!"; "Casa Carioca"; e "Aline Motta:

memória, viagem e água", lançadas no ano passado.

"Essa era uma exposição ainda do plano anual do museu de 2020. O Paulo Werneck foi um importantíssimo muralista. Há muitos murais do Paulo espalhados pela cidade do Rio. E a Claudia Saldanha, curadora da exposição, eu e a equipe do museu fizemos um recorte focando nos murais que ele fez para o Rio de Janeiro. A gente tem murais no Castelo, na Candelária, em diversos prédios públicos. E alguns prédios privados também são agraciados com os murais do Paulo", explica Marcelo Campos, curador-chefe do MAR.

"Paulo Werneck atua num momento importantíssimo da Arquitetura Moderna Brasileira, a partir da década de 30, com a construção do Ministério da Educação e Cultura e da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que são dois prédios icônicos do Rio, dois prédios modernistas. Lembremos que o Rio era a Capital Federal e isso faz com que o Paulo Werneck trabalhe com esses grandes nomes da arquitetura. Por outro lado, ele também tem uma grande importância na chegada da abstração para as artes visuais. Muitos murais do Paulo são plenamente abstratos. Ele tem uma produção mais figurativa, ligada as discussões em torno de personagens da brasilidade, dos povos originários, dos povos da floresta, dos povos afro-descendentes também. Mas ele tem um grande empenho na abstração geométrica, que aparece justamente nesses murais".

Marcelo ressalta que os murais do artista estão espalhados por todo o Rio e que muitas vezes passamos por eles sem nos darmos conta. "É muito gratificante para o Museu de Arte do Rio ter a exposição que faz com que você possa andar pela cidade revendo lugares que você já tinha costume de passar e nunca tinha percebido a importância de alguns murais do Paulo, que aparecem em diversos trechos da cidade. Inclusive, no subúrbio, na Zona Norte, no Maracanã, em Marechal Hermes".

Com o feriado de Carnaval se aproximando e com a proibição de desfiles de blocos e escolas de samba, o Museu de Arte do Rio espera ser uma boa alternativa de programação para os cariocas que estarão em casa neste período. "Nós esperamos, sim, um número significativo de visitas ao museu. Esperamos em torno de 100 pessoas a cada hora, o que daria cerca de 700 pessoas por dia. O museu está preparado para isso. Estamos animados. Procuramos não fazer ações que envolvessem aglomerações, como shows, por exemplo".

Medidas de segurança sanitária

Antes de se decidir pela reabertura, o Museu de Arte do Rio estudou cautelosamente como aplicar em suas

instalações as medidas de segurança recomendadas por órgãos como a Organização Mundial de

Saúde (OMS) e voltar a ser uma opção de lazer e cultura, depois de 11 meses fechado ao grande

público.

"O Museu de Arte do Rio reabre de fato e algumas medidas foram tomadas em consonância com as regras da OMS e da Secretaria de Saúde. São três regras principais: o uso de máscaras, tanto para os funcionários do museu quanto para o público. O museu espalhou, também, por todo o prédio e pelas galerias das exposições, dispensadores de álcool em gel. Então, o público terá a possibilidade de higienização das mãos em todos os andares, no térreo e também nos pilotis. E há também a sinalização, em todas as dependências do museu, evidenciando, sublinhando o distanciamento entre as pessoas", garante Marcelo Campos.

Além disso, as galerias terão uma lotação máxima, o que nunca aconteceu antes. "A lotação máxima de cada galeria, de cada exposição, é de 20 pessoas. Só pode entrar mais gente conforme forem saindo as pessoas que estão na galeria. E todo o museu está sinalizado com entrada e saída restrita. Ou seja, você chega ao museu, tem a sinalização de entrada e saída restrita e a verificação de temperatura também. Essas foram as medidas que o museu tomou para a manutenção das regras de sanitização indicadas pela OMS".

Neste primeiro momento, o museu irá funcionar de quinta-feira a domingo, das 11h às 18h, com um limite de visitação de 100 pessoas por hora. Os ingressos, no valor de R$ 20 (inteira), devem ser adquiridos por meio do site www.museudeartedorio.org.br ou diretamente na bilheteria do museu, das 10h às 17h.