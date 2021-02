Por O Dia

Publicado 10/02/2021 15:57 | Atualizado 10/02/2021 16:15

Ziraldo, de 88 anos, tomou a primeira dose da CoronaVac, vacina contra a Covid-19, na manhã desta quarta-feira.

O autor de "O Menino Maluquinho" e outros clássicos foi ao Posto de Saúde Santa Marta, onde recebeu a dose de dentro do carro. No Instagram, o quadrinista comemorou a imunização. "Vacina Sim! Claro que SIM! Com muito orgulho, vacinado! Desejo vacina para todos, em breve, para espantarmos de vez o coronavirus de nossas vidas!", escreveu.