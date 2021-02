Duh Marinho Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 18:31 | Atualizado 10/02/2021 18:33

O cantor Duh Marinho foi anunciado como um dos participantes que estarão em "Ilhados", o novo reality de Anitta. O anúncio foi dado na tarde desta quarta-feira, nas redes sociais. Com estreia marcada para o dia 17 de fevereiro, a artista e nove amigos irão se isolar em uma ilha para cumprir provas e desafios. Além do artista, estarão confinados Lipe Ribeiro, Gabi Lopes, Dfideliz, Felipe Roque e Sarah Fonseca.







O reality será ambientado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os convidados vão nesta sexta-feira para a ilha. A revista "Quem" apurou que as pessoas convidadas por Anitta terão uma rotina de gravações e competições intensa, cerca de nove horas ao dia. Os episódios serão transmitidos no Instagram.

A cantora disse que o elenco já está fechado. "São apenas 10 pessoas, na ilha cabem muito mais? Sim, óbvio. Mas não é certo. Amigos que eu amo, não adianta ligar me perguntando onde é e que vai dar uma passadinha. Não dá. Se for, será barrado. Estamos sendo bem fiscalizados", disse.